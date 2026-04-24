Mezzo chilo di marijuana e una serra artigianale in casa | arrestato un uomo ad Ameno

Un uomo è stato arrestato ad Ameno dopo essere stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di marijuana e di una serra artigianale allestita all’interno della sua abitazione. La serra, dotata di pannelli isolanti e sistemi di aerazione, era stata costruita tra le mura di casa per coltivare la sostanza stupefacente. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la marijuana e gli attrezzi utilizzati per la coltivazione.

Aveva allestito una vera e propria serra artigianale tra le mura di casa, completa di pannelli isolanti e sistemi di aerazione per coltivare marijuana. Ad Ameno, i carabinieri della compagnia di Arona hanno arrestato un uomo di 67 anni, residente in paese, con l'accusa di coltivazione e.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Lecce, riceve un pacco con mezzo chilo di marijuana ma dice che è una parrucca: arrestato 33enne di SoletoUn arresto in provincia di Lecce: un uomo residente a Soleto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish,... Leggi anche: Bambino solo in strada di notte, arrivano i carabinieri: padre arrestato con una serra di marijuana in casa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spaccio di stupefacenti: sorpreso ed arrestato dalla Polizia di stato con oltre mezzo chilo di marijuana sotto il braccio; Lecce, riceve un pacco con mezzo chilo di marijuana ma dice che è una parrucca: arrestato 33enne di Soleto; Il business dello spaccio viaggia per posta: fermato con mezzo chilo di marijuana; Blitz antidroga a Borgo Vecchio, un arresto e due denunce: sequestrato oltre mezzo chilo di hashish. Tavullia, litiga con una donna: arrivano i carabinieri e trovano una serra di marijuanaTAVULLIA – L’allarme lo lanciano i vicini di casa perchè lo sentono urlare con una donna. I carabinieri arrivano in tutta fretta ma scoprono una piantagione di marijuana. Rito direttissimo in tribunal ... centropagina.it Il business dello spaccio viaggia per posta: fermato con mezzo chilo di marijuanaDentro? C'è una parrucca. Gli agenti della squadra mobile di Lecce scoprono il carico illecito dopo un tentativo di giustificazione poco credibile di un 23enne all’uscita da un centro spedizioni. Ai ... lecceprima.it Durante una perquisizione trovato circa mezzo chilo di droga. Il ragazzo e la ragazza sono ora in carcere facebook La Guardia di Finanza sequestra mezzo chilo di hashish sulla ss16. Arrestate due persone, che non si sono fermate all'alt ed hanno lanciato dal finestrino un involucro sigillato con cinque panetti. I due si trovano in carcere a Larino #IoSeguoTgr x.com