I carabinieri della stazione di Guardia Mangano hanno arrestato un uomo di 32 anni, incensurato, trovato in possesso di marijuana essiccata e di tutto il materiale necessario per il suo confezionamento e rivendita. L’arresto è stato effettuato dopo un’operazione che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e attrezzature utilizzate per il confezionamento. Il 32enne è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno trovato 80 grammi di droga sfusa, insieme a bustine per il confezionamento ed altro materiale, tra cui una piccola serra indoor I carabinieri della stazione di Guardia Mangano hanno arrestato un 32enne incensurato che, da qualche tempo, aveva cominciato a dedicarsi assiduamente allo spaccio di droga. Proprio per approfondire i loro sospetti, i militari hanno cominciato a monitorare i suoi movimenti fino a quando, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno deciso di eseguire un controllo nella sua abitazione di Scillichenti, frazione marinara di Acireale. Di buon mattino, pertanto, i militari dell’Arma hanno fatto il loro ingresso in casa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Essiccava marijuana in casa con tutto l'occorrente per rivenderla, arrestato un 32enne incensurato

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