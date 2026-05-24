Serie B2 femminile il Ct Palermo torna al successo | sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training Malnate

Notizia in breve

Nel campionato di Serie B2 femminile, il Ct Palermo ha vinto 4-0 contro la squadra lombarda dello Junior Tennis Training Malnate. La vittoria in casa permette alla squadra palermitana di rafforzare le proprie chance di qualificazione ai playoff promozione. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza set persi. La squadra ha ottenuto tre vittorie in singolare e una in doppio.