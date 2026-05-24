Serie B2 femminile il Ct Palermo torna al successo | sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training Malnate
Nel campionato di Serie B2 femminile, il Ct Palermo ha vinto 4-0 contro la squadra lombarda dello Junior Tennis Training Malnate. La vittoria in casa permette alla squadra palermitana di rafforzare le proprie chance di qualificazione ai playoff promozione. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza set persi. La squadra ha ottenuto tre vittorie in singolare e una in doppio.
Grazie al netto successo interno per 4-0 sulla squadra dello Junior Tennis Training Malnate (Varese), il Ct Palermo al femminile rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff promozione. La compagine capitanata dai maestri Alessandro Chimirri e Silvio Marasca sale a 7 punti in classifica dopo. 🔗 Leggi su Today.it
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