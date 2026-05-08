Tennis torna la serie B2 | le squadre del Ct Palermo impegnate in trasferta
Domenica 10 maggio riprende il campionato di serie B2 di tennis dopo la sospensione dello scorso fine settimana, causata da alcuni eventi legati all’inizio degli Internazionali BNL d’Italia. Le squadre del Circolo Tennis Palermo sono impegnate in trasferta, mentre le altre sfide si svolgeranno in diverse località. La ripresa delle gare segna la fine della pausa dovuta a motivi organizzativi e di calendario.
Dopo lo stop ai campionati di serie B1 e serie B2 dello scorso fine settimana in concomitanza con alcuni eventi a margine dell’inizio degli Internazionali Bnl d’Italia, domenica 10 maggio si torna a giocare. Tutte e due in trasferta le compagini del Ct Palermo formate interamente da atleti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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