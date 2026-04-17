Tennis due squadre del Ct Palermo al via nel campionato di serie B2

Due squadre del Ct Palermo, composte interamente da atleti siciliani, sono pronte a scendere in campo per il campionato di serie B2, che prenderà il via il 19 aprile. Le squadre partecipanti sono state formate con giocatori locali, che si preparano a competere in questa fase del torneo. La stagione si apre tra aspettative e preparazione, in attesa di le partite ufficiali.

Due compagini costituite interamente da atleti siciliani. Il Ct Palermo si prepara ad affrontare a partire dal 19 aprile il campionato di serie B2. Ricordiamo che il club presieduto da Alessandro Lazzaro, che ha appena dato il via alle celebrazioni per il Centenario, vanta altrettante compagini.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tennis, come hanno debuttato le 6 squadre veneziane nel campionato di serie CTerminate le gare del fine settimana, ecco gli esiti della prima giornata del campionato di tennis della serie C, che vede impegnate ben 6 squadre... Country Tennis Avellino, debutto storico in Serie B2Prenderà ufficialmente il via domenica 19 aprile 2026, presso il Country Sport Avellino, l’avventura del Country Tennis Avellino nel Campionato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; Finale tra le due squadre migliori, saranno i dettagli a deciderla; La guida sulla Serie C: promozioni, retrocessioni e come funzionano playoff e playout; Tanti auguri Circolo Tennis Palermo!. Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026. Il circolo di Sansepolcro sarà impegnato con quattro formazioni in serie D e con quattro ... lanazione.it Undici squadre del Tennis Giotto nei campionati toscani giovanili del 2026Arezzo, 17 febbraio 2026 – Dall’Under12 all’Under18, ben undici squadre rappresenteranno il Tennis Giotto nei campionati toscani giovanili del 2026. La nuova stagione vedrà il circolo aretino ... lanazione.it La vittoria di Sinner a Miami accende un confronto che fa discutere anche fuori dal campo. A sorprendere è il commento di John Isner Una differenza di quasi 200mila dollari che riapre il dibattito su come vengono distribuiti i premi nel tennis di oggi facebook Lo vedreste bene Sascha in campo con Kane e Olise # #Tennis #bmwopenbybitpanda #Zverev x.com