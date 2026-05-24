I verdetti del campionato | Como e Roma in Champions Milan e Juve in Europa League Cremonese in B

Da agi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Como di Fabregas batte 4-1 una squadra di alta classifica e si assicura la qualificazione in Champions League. La Roma termina il campionato in seconda posizione e anche lei si qualifica alla massima competizione europea. Milan e Juventus finiscono rispettivamente al terzo e quarto posto, entrando in Europa League. La Cremonese, invece, retrocede in Serie B dopo la sconfitta finale. La classifica ufficiale determina i piazzamenti e le partecipazioni alle coppe europee.

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AGI - Il finale di campionato che non ti aspetti: la cenerentola Como di Fabregas travolge 4-1 la Cremonese fuori casa, la condanna alla Serie B (rendendo superfluo il successo del Lecce per 1-0 sul Genoa ) e, cosa più clamorosa, conquista il quarto posto in campionato e l’accesso alla prossima Champions League. Dalla C alla Champions in tre anni. Se i lariani fanno il loro, stessa cosa può dirsi per la Roma che vince con grande fatica (e un miracolo sullo 0-0 del solito Svilar ) per 2-0 a Verona, club retrocesso da settimane che ha trovato il suo gioco migliore proprio nel momento del verdetto inesorabile. Chi invece crolla clamorosamente è il Milan di Max Allegri, sconfitto per 2-1 in casa dal Cagliari. 🔗 Leggi su Agi.it

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