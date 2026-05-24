La Roma si è qualificata per la Champions League dopo aver vinto 2-0 in trasferta contro il Verona, con gol di Malen e El Shaarawy. La vittoria ha permesso ai giallorossi di finire terzi in classifica. La Juventus e il Milan si sono invece qualificate in Europa League. La Cremonese è retrocessa in Serie B, mentre il Lecce si è salvato. Prima del derby di Torino si sono verificati incidenti.

ROMA – Ultima giornata del campionato di Serie A con i verdetti finali: la Roma di Gasperini ha vinto a Verona (0-2) con gol di Malen e di El Shaarawy, finisce terza e si qualifica per la Champions. Quarta posizione, e quindi Champions, anche per il Como che vince (1-4) a Cremona. Mentre è solo Europa League per la Juve e per il Milan, battuto (1-2) in casa dal Cagliari. Il Lecce è salvo con la vittoria per 1-0 sul Genoa, mentre la Cremonese, battuta come detto in casa dal Como, retrocede in B. La serata è stata comunque funestata dagli incidenti di Torino, dove un tifoso della Juve è finito all’ospedale in codice rosso, con trauma cranico. In un primo momento sembrava fosse stato colpito da un fumogeno della polizia, poi è stato detto che a provocare il trauma cranico sarebbe stato un sasso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Roma e Como in Champions. Juve e Milan e in Europa League. Lecce salvo, Cremonese in B. Torino: incidenti prima del derby

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ROMA E COMO IN CHAMPIONS LEAGUE, DISASTRO MILAN E JUVENTUS VIA TUTTI!

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