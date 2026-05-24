Roma e Como in Champions disastro per Milan e Juve | sono in Europa League La Cremonese è in Serie B

Milan e Juventus non si qualificano alla prossima Champions League e finiscono in Europa League. Roma e Como chiudono rispettivamente al terzo e quarto posto nel campionato italiano e si assicurano il pass per la fase a gironi della competizione continentale. La Cremonese retrocede in Serie B.

Milan e Juventus non si qualificano alla prossima Champions League: Roma e Como chiudono al terzo e al quarto posto la Serie A 2025-2026 e strappano il pass per la League Phase. Rossoneri e bianconeri in Europa League. La Cremonese è in Serie B. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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