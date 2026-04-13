Nella Serie A, la corsa alla qualificazione in Champions League si fa più intensa, con Juventus, Como e Roma impegnate in un finale di campionato che potrebbe decidere il destino delle loro stagioni. Le tre squadre sono tutte coinvolte nella lotta per il quarto posto, che garantisce l'accesso alla massima competizione europea. Il calendario delle prossime giornate mette in evidenza incontri decisivi per le ambizioni delle squadre coinvolte.

La corsa al 4° posto e quindi per l'ultimo posto disponibile per la Champions League è più viva che mai in Serie A: Juve (60), Como (58) e Roma (57) si giocano tutto nelle ultime 6 giornate, senza dimenticare il Milan (63), che dovrà rialzare la testa dopo la pesantissima sconfitta di San Siro contro l'Udinese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, lotta Champions League: il calendario di Juventus, Como e Roma

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Calendario Juventus: confronto Champions con Como, Roma, Atalanta e non solo. Quali sono le insidie del prossimo turno di Serie A, analisi completa!di Redazione JuventusNews24Calendario Juventus: partite a confronto per la corsa Champions con Como, Roma, Atalanta e non solo.

CORSA CHAMPIONS: Chi va in Champions League Juventus, Como o Roma