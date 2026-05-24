LIVE Serie A tutti i verdetti per Champions e salvezza | ora Milan e Roma in Champions Lecce salvo

Nell'ultima giornata di Serie A, Milan e Roma ottengono la qualificazione in Champions League. Lecce si salva matematicamente, mentre Como e Juventus lottano ancora per due posti disponibili. La partita decisiva si svolge negli ultimi 90 minuti, con le squadre che si sfidano per i punti necessari. La classifica si aggiorna in tempo reale, determinando le squadre che accederanno alla massima competizione europea.

La rete di Banda contro il Genoa è di quelle pesantissime: i giallorossi di Di Francesco in questo momenti sarebbero salvi, con la Cremonese condannata alla B Rossoneri già avanti contro il Cagliari: la rete di Saelemaekers (assist di Santi Gimenez) può valere la qualificazione in Champions Partite quattro delle cinque gare della serata: non si gioca solo a Torino, con il derby al momento in sospeso Sono scesi in campo i giocatori di tutte le squadre, tranne a Torino per i problemi del prepartita con un tifoso bianconero ferito. I supporters della Juve chiedono di non giocare, la Lega valuta un ritardo di 5' per garantire la contemporaneità Ci siamo, tra pochi minuti cominciano le cinque partite che definiranno gli ultimi verdetti del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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