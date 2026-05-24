Serie A LIVE i risultati delle partite | chi va in Champions tra Juve Milan Roma e Como e chi retrocede tra Lecce e Cremonese

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Serie A aggiorna i risultati delle partite di oggi: Juventus, Milan, Roma e Como competono per un posto in Champions League, mentre Lecce e Cremonese rischiano la retrocessione in Serie B. La classifica e i risultati definitivi influenzeranno le prossime decisioni delle squadre coinvolte. La corsa europea e la lotta per evitare la retrocessione sono ancora aperte, con le squadre che si sfidano nelle ultime giornate di campionato.

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La Serie A in diretta: chi va in Champions Juve, Milan, Roma e Como e chi retrocede in Serie B tra Lecce e Cremonese. I risultati e gli highlights. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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