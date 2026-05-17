Serie A LIVE chi va in Champions tra Napoli Juve Milan Como e Roma | i risultati delle partite di oggi

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 37ª giornata di Serie A sono stati disputati diversi incontri tra le squadre che si contendono i posti in Champions League. Sono stati segnati vari gol e sono stati trasmessi gli highlights delle partite di oggi. Tra le squadre coinvolte ci sono il Napoli, la Juventus, il Milan, la Roma e il Como. I risultati definitivi determinano quali di queste squadre si assicureranno i biglietti per la massima competizione europea. La classifica si modifica in base agli esiti di queste partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Serie A in diretta: chi va in Champions League tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? I risultati, i gol e gli highlights della 37ª giornata di campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BENFICA vs NAPOLI - JUVENTUS vs PAFOS - Champions League - Reaction - DIRETTA LIVE no immagini

Video BENFICA vs NAPOLI - JUVENTUS vs PAFOS - Champions League - Reaction - DIRETTA LIVE no immagini

Sullo stesso argomento

Juve, Milan, Como e Roma a pari punti a fine Serie A, chi va in Champions: il possibile scenarioLa corsa alla Champions League può finire con uno scenario clamoroso: Juventus, Milan, Como e Roma tutte a pari punti a quota 71.

Napoli, Juve, Milan, Roma e il possibile arrivo a pari punti in Serie A: chi va in ChampionsNelle ultime due partite della stagione cinque squadre si giocano i tre posti rimasti per la Champions League: quali sono i criteri della classifica...

serie a live chi championsSerie A LIVE, chi va in Champions tra Napoli, Juve, Milan, Como e Roma: i risultati delle partite di oggiLa Serie A in diretta: chi va in Champions League tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? I risultati, i gol e gli highlights della 37ª giornata di ... fanpage.it

serie a live chi championsSerie A, domani l’Inter festeggia. Lotta per un posto in ChampionsIn Serie A c'è chi lotta ancora per guadagnarsi un posto in Europa, chi per non retrocedere e chi come l'Inter dà invece appuntamento ai tutti i propri ... ecovicentino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web