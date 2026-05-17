Serie A LIVE chi va in Champions tra Napoli Juve Milan Como e Roma | i risultati delle partite di oggi

Nella 37ª giornata di Serie A sono stati disputati diversi incontri tra le squadre che si contendono i posti in Champions League. Sono stati segnati vari gol e sono stati trasmessi gli highlights delle partite di oggi. Tra le squadre coinvolte ci sono il Napoli, la Juventus, il Milan, la Roma e il Como. I risultati definitivi determinano quali di queste squadre si assicureranno i biglietti per la massima competizione europea. La classifica si modifica in base agli esiti di queste partite.

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