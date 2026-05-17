Serie A LIVE chi va in Champions tra Napoli Juve Milan Como e Roma | i risultati delle partite di oggi
Nella 37ª giornata di Serie A sono stati disputati diversi incontri tra le squadre che si contendono i posti in Champions League. Sono stati segnati vari gol e sono stati trasmessi gli highlights delle partite di oggi. Tra le squadre coinvolte ci sono il Napoli, la Juventus, il Milan, la Roma e il Como. I risultati definitivi determinano quali di queste squadre si assicureranno i biglietti per la massima competizione europea. La classifica si modifica in base agli esiti di queste partite.
La Serie A in diretta: chi va in Champions League tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? I risultati, i gol e gli highlights della 37ª giornata di campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit
Sal A Chiovari - Results on X | Live Posts & Updates x.com
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