Nell’ultima giornata di campionato, quattro squadre si contendono due posti in Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus sono tutte a pari punti e dipendono dai risultati finali per conoscere il proprio destino. Inter e Napoli hanno già conquistato il pass, lasciando le altre quattro in bilico. La classifica si deciderà solo dopo le ultime partite, con tutte e quattro le squadre ancora in corsa.

Milano, 23 maggio 2026 - La corsa Champions si deciderà all’ultima giornata. Con Inter e Napoli già sicure del pass per l’Europa che conta, restano due posti disponibili e quattro squadre ancora coinvolte: Milan, Roma, Como e Juventus. I rossoneri e i giallorossi partono da quota 70 punti, mentre lariani e bianconeri inseguono a 68. Tutte le gare si giocheranno in contemporanea domenica sera e, senza scontri diretti tra le contendenti, sarà inevitabile guardare anche agli altri campi. In caso di arrivo a pari punti entrerà in gioco la classifica avulsa. L’ordine dei criteri prevede: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati e infine sorteggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chi va in Champions a pari punti: tutte le combinazioni tra Milan, Roma, Como e Juve

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CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

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