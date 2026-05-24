La Roma si qualifica per la Champions League dopo sette anni, mentre il Como entra per la prima volta nella competizione. La Juventus e il Milan sono eliminate dalla Champions League e dovranno competere in Europa League.

Un finale clamoroso, sconvolgente e bellissimo. La Roma torna in Champions League dove mancava da sette anni, il Como entra per la prima volta nella storia, le grandi Juventus e Milan si leccano le ferite perché dovranno ripartire dall’Europa League. Un fallimento enorme quello di Max Allegri e Luciano Spalletti, obiettivo mancato che si ripercuote su presente e futuro di due società che dovranno fare i conti con un flop che costa decine di milioni di euro. La sorpresa più grande, in una domenica in cui il calcio italiano è stato costretto a tornare a vergognarsi per i fattacci del derby di Torino, è stata la sconfitta del Milan a San Siro contro un Cagliari che non aveva più nulla da chiedere al campionato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Serie A, finale clamoroso: Roma e Como in Champions League, fuori Milan e Juventus

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Juve, Roma, Como - Chi resterà fuori dalla Champions League Cassano e Adani Commentano.

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