Nella 36ª giornata di Serie A, la corsa per la qualificazione in Champions League ha subito un notevole cambiamento, coinvolgendo squadre come Milan, Juventus, Roma e Como. La partita ha portato a una nuova classifica, modificando le posizioni di alcune formazioni in vista delle ultime giornate di campionato. Il calendario delle prossime sfide si presenta ora più incerto, con le squadre che cercano di consolidare i propri obiettivi europei.

La 36esima giornata ha rimescolato completamente le carte in tavola per quanto riguarda la qualificazione in Champions. il successo della Juventus in questo turno con il Lecce sembrava poter mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, ma Como e Roma non hanno fallito le rispettive sfide. Il Milan, che sembrava la squadra più vicina al raggiungimento dell'obiettivo, ha perso contro l'Atalanta. In questo momento queste quattro squadre sono raggruppate in appena tre punti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Champions League, la corsa di Milan, Juventus, Roma e Como. Classifica Serie A e calendario

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