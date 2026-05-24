La Roma ha vinto 2-0 sul Verona al Bentegodi, assicurandosi un posto in Champions League. Il Como ha battuto la Cremonese 4-1 allo Zini, qualificandosi per la massima competizione europea. Escono dalla corsa Milan e Juventus, entrambe eliminate nelle rispettive partite. Il Lecce si salva, grazie alla vittoria in trasferta. La qualificazione alle coppe europee si decide con queste partite, mentre le altre squadre restano fuori dalla fase più importante.

E’ finita laSerie A 20252026, abbiamo i verdetti tanto attesi durante questa settimana.La Roma e il Como sono in Champions League, i giallorossi battono per 0-2 il Verona al Bentegodi, mentreil Como strapazza 1-4 la Cremonese allo Zini.La Roma di Gasperini realizza il sogno Champions, il Como di Fàbregas compie un impresa: dopo due anni dalla promozione arriva in Champions, scrivendo così una pagina di storia del nostro campionato. Il Milan di Allegri viene beffato in casa dal Cagliari, che espugna il San Siro 1-2, e dopo una stagione intera in zona Champions,sciupa così la sua qualificazione. Anche la Juventus è fuori dalla Champions, nonostante il Derby della Mole sia ancora in corso, perché iniziato alle 21:45 per via di un tifoso bianconero in codice rosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma e Como in Champions League: fuori Milan e Juventus, si salva il Lecce

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ROMA E COMO IN CHAMPIONS LEAGUE!!MILAN E JUVENTUS FUORI!CREMONESE IN SERIE B

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Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

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