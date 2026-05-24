Segui il tappo e scopri la Tuscia! A Civita Castellana il vino diventa esperienza da gustare

A Civita Castellana, il vino viene nuovamente protagonista di eventi che coinvolgono il pubblico in degustazioni e incontri con produttori locali. La manifestazione invita a scoprire le peculiarità delle bottiglie della Tuscia, offrendo un percorso tra calici e sapori autentici. Sono stati organizzati momenti di confronto e assaggi, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni vinicole della zona e promuovere la cultura del vino tra i visitatori.

A Civita Castellana il vino torna a raccontare il territorio attraverso calici, sapori e storie da condividere. Da Le Ghiottonerie del Moro torna infatti “SUGHERO – Segui il tappo”, il format dedicato alla cultura enologica che mette al centro produttori, convivialità e cucina d’autore. Il nuovo appuntamento, in programma il 28 maggio 2026, vedrà protagonista Argillae, realtà impegnata nella valorizzazione dei vitigni autoctoni e dell’identità del territorio tra Umbria e Tuscia laziale. L’evento proporrà una cena degustazione in cinque portate con cinque calici in abbinamento, pensata per accompagnare gli ospiti in un viaggio tra profumi, consistenze e interpretazioni contemporanee della tradizione gastronomica locale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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