Il numero di visitatori al Forte Sangallo di Civita Castellana è aumentato del 19% rispetto all'anno precedente. La crescita si inserisce in un trend positivo per il turismo nella zona della Tuscia, nota per il suo patrimonio culturale. La regione si conferma come una delle mete più visitate nel territorio laziale, attirando un numero crescente di visitatori interessati alle sue attrazioni storiche.

I risultati della Direzione musei regionali del Lazio confermano il buon momento per i siti culturali della provincia. Finisce anche il cantiere a Vulci Il patrimonio culturale della Tuscia continua a mostrare i muscoli e a confermarsi un polo d'attrazione fondamentale nel panorama laziale. A certificarlo sono i numeri presentati durante la conferenza stampa "Visioni, identità e prospettive. Un nuovo racconto per i musei del Lazio" che si è tenuta a Castel Sant'Angelo a Roma. Tra i tanti dati snocciolati dalla Direzione regionale musei nazionali Lazio, spicca il risultato eccellente ottenuto dal Forte Sangallo di Civita Castellana, che nel corso del 2025 ha fatto registrare una crescita del +19,2% nelle presenze. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Cresce il turismo nella Tuscia, al Forte Sangallo di Civita Castellana +19% di visitatori

Articoli correlati

Chiede soldi per restituire il cellulare rubato al Carnevale di Civita Castellana, arrestata per estorsioneUna donna di 40 anni è stata arrestata per estorsione dai carabinieri di Nepi e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita...

Leggi anche: Vinti 50mila euro al 10eLotto a Civita Castellana

Una raccolta di contenuti su Forte Sangallo di

Argomenti discussi: Musei del Lazio: un nuovo modello tra valorizzazione, comunicazione e territorio.

Turismo, l’Emilia-Romagna cresce ancora: oltre 44 milioni di presenze nel 2025Boom di visitatori stranieri e segnali positivi da città d’arte, Appennino e colline. La Riviera resta il motore principale ... forli24ore.it

Turismo in forte crescita a Modena: boom di stranieri e dati sopra la mediaNel 2025 Modena ha consolidato e rafforzato il proprio posizionamento turistico, con numeri in crescita che confermano l’attrattività della città e la bontà delle strategie messe in campo. Gli arrivi ... sassuolo2000.it