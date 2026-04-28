Chianti Lovers Week fa tappo anche ad Arezzo | dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itinerante

Dal 3 al 9 maggio si svolge a Arezzo la Chianti Lovers Week, un evento dedicato al vino che quest’anno si presenta come un percorso itinerante. La manifestazione, che si svolge in diverse location della città, coinvolge produttori e appassionati, offrendo degustazioni e attività legate al mondo del vino toscano. La settimana si inserisce nel calendario di iniziative che promuovono il patrimonio enologico regionale, attirando visitatori e appassionati dalla zona e oltre.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Il vino diventa un’esperienza itinerante e aperta a tutti in occasione della Chianti Lovers Week, la manifestazione firmata dal Consorzio Vino Chianti che, alla sua seconda edizione, animerà la Toscana dal 3 al 9 maggio con un calendario diffuso di eventi tra piazze, enoteche, locali e luoghi del vivere quotidiano. Sotto la regia del Consorzio Vino Chianti, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le sottozone del Chianti e le organizzazioni del territorio, coinvolgendo produttori, ristoratori ed enoteche in un progetto condiviso. Da Firenze a Prato, da Siena a Montespertoli, passando per Pistoia e Arezzo, la settimana propone degustazioni, aperitivi, trekking nei vigneti e visite guidate, con l’obiettivo di raccontare in modo innovativo uno dei vini più iconici d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chianti Lovers Week fa tappo anche ad Arezzo: dal 3 al 9 maggio il vino diventa un’esperienza itinerante Notizie correlate A Panzano in Chianti torna "Vino al vino", un viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche del Chianti ClassicoSabato 2 e domenica 3 maggio torna l’appuntamento con “Vino al Vino in Cantina”, promosso dall’Unione Viticoltori di Panzano in Chianti per celebrare... Manolo non gradiva la mia pasta: "E anche il vino sa di tappo"Vichi Manolo si alzò dal divano con uno sbadiglio, stirandosi, e andò a lavarsi le mani. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Copertina in Calendario Chianti Lovers Week; Da Amarone in Capitale all’Alta Langa Roma, il vino italiano nel fascino della Città Eterna. Con la Chianti Lovers Week una settimana di eventi per celebrare il ChiantiFirenze, 5 maggio 2025 - Il Chianti Docg scende in piazza, entra nei negozi, si infila nei cinema, nelle enoteche e nei luoghi dell’arte. Dal 5 all’11 maggio, il Consorzio Vino Chianti lancia la prima ... lanazione.it Al via la ’Chianti Lovers Week’. Una settimana di appuntamenti: Ci raccontiamo in un modo nuovoAl via da oggi la Chianti Lovers Week, una settimana di appuntamenti e degustazioni diffusi su tutto il territorio toscano per valorizzare il vino Chianti Docg in un modo diverso. Protagonisti saranno ... lanazione.it STAPPA MONTESPERTOLI A PRIMAVERA In concomitanza con la Chianti Lovers Week 2026, domenica 3 maggio si terrà il primo evento stagionale dedicato ai Viticoltori di Montespertoli. Un’occasione per degustare le etichette locali e approfondire la con - facebook.com facebook