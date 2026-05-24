Seggi aperti in 11 comuni del Foggiano | 79.927 elettori chiamati alle urne

Oggi e domani sono aperti i seggi in 11 comuni della provincia di Foggia. Le urne sono state aperte alle 7 e chiuderanno alle 23 di oggi, poi riapriranno dalle 7 alle 15 di domani. Sono 79.927 gli elettori chiamati alle urne in questa tornata elettorale. Le operazioni di voto si svolgono su due giorni, con le urne aperte in orari diversi rispetto alla prima giornata.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, in undici comuni della provincia di Foggia. Sono 79.927 gli elettori chiamati alle urne per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.Si vota ad Accadia, Cagnano Varano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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