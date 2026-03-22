Seggi aperti per il referendum oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne

Alle 7 di questa mattina i seggi sono stati aperti in tutta Italia per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Oltre 51 milioni di cittadini sono chiamati alle urne, che rimarranno aperte fino alle 23 di stasera e riapriranno domani mattina alle 7 fino alle 15. Si tratta di un appuntamento elettorale che coinvolge l’intera popolazione italiana.

ROMA (ITALPRESS) – Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni e approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. 51,4 milioni di cittadini sono chiamati alle urne. Non è previsto quorum e l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi: votare “sì” significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore, votare “no” significa respingerla e mantenere l’attuale assetto della magistratura. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum: si vota oggi e domani. Oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne. Le strategie dei partiti per il dopo

Leggi anche: Referendum: seggi aperti, 51 milioni di italiani votano la riforma della giustizia

4 Validi Motivi per votare SI al Referendum della Giustizia #politicaitaliana #riformagiustizia

Approfondimenti e contenuti su Seggi aperti

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Referendum 22 e 23 marzo, le informazioni per il voto; Referendum sulla giustizia, Milano al voto: seggi aperti fino alle 23; Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia, gli orari e tutto quello che c'è da sapere; Costituzione seggi. Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026.

Referendum Giustizia 2026, aperti i seggi: si vota oggi e domani. DIRETTA NEWSSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento giurisdizional ... tg24.sky.it

Referendum, quasi un milione al voto in Fvg: oggi seggi aperti dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 fino alle 15Oggi urne aperte dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in Friuli Venezia Giulia per il referendum confermativo della legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento ... ilgazzettino.it

REFERENDUM | L'Italia al voto. Seggi aperti nella giornata di oggi, fino alle 23, e nella giornata di domani, dalle 7 alle 15. FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2026/03/22/referendum-sulla-giustizia-litalia-al-voto_01f246af-485a-47d facebook

Referendum, aperti i seggi, si vota oggi e domani. Urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. In Fvg al voto 931 mila #ANSA x.com