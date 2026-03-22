Referendum seggi aperti | in Bergamasca chiamati alle urne oltre 846mila elettori

In Bergamasca sono aperti i seggi per il referendum e oltre 846mila elettori sono chiamati alle urne. In città circa 100mila persone si preparano a votare, mentre sabato 21 marzo il Comune ha emesso 260 tessere e sostituito cinque scrutatori su un totale di 340. La giornata si svolge con l’afflusso di cittadini che si recano ai seggi per esprimere la propria scelta.

AL VOTO. Sono circa 100mila solo in città. Sabato 21 marzo Palafrizzoni ha emesso 260 tessere e sostituito cinque scrutatori su 340. Non essendoci il quorum l’esito sarà valido a prescidere dal numero di votanti, anche se è molta la curiosità circa la risposta dei cittadini, in termini di affluenza e partecipazione. Sta di fatto che l’attesa è finita. E con questa mattina si aprirà ufficialmente il referendum costituzionale sulla giustizia, con oltre 846mila bergamaschi chiamati alle urne tra oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15). Si voterà nelle 983 sezioni disseminate in 378 plessi su tutto il territorio orobico. Nel capoluogo sono quasi 100mila gli aventi diritto al voto: 97. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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