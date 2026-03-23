Referendum sulla giustizia | urne chiuse i primi risultati ed i dati sull' affluenza a Salerno e in provincia

Urne aperte anche a Salerno e in provincia oggi (domenica 22 marzo), dalle ore 7 alle 23, e domani (lunedì 23 marzo), dalle ore 7 alle 15: si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. In particolare gli italiani sono chiamati ad esprimere il proprio consenso sulla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e l'introduzione del sorteggio per la nomina dei componenti, con l'obiettivo dichiarato di ridurre l'influenza delle correnti interne. Oggetto del referendum anche l'istituzione di una Alta Corte, un organismo per gestire i procedimenti disciplinari, sottraendo tale funzione all'autogoverno dei magistrati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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