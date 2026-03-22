Alle 7 di questa mattina si sono aperti i seggi per il referendum sulla riforma della giustizia, con 51 milioni di italiani chiamati a votare. Alle 12 sono stati resi noti i primi dati sull’affluenza, mentre i seggi rimarranno aperti fino alle 23. La consultazione riguarda una modifica costituzionale e coinvolge tutta la popolazione adulta del paese.

Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, seggi aperti: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 i primi dati sull'affluenza

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