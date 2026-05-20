Stop al ripascimento e alla balneazione tra Torrione e Pastena l' ira di Ilardi Federalberghi | Atto irresponsabile

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ordinanza ha sospeso i lavori di ripascimento e la balneazione nella zona tra Torrione e Pastena, suscitando reazioni di critica da parte di rappresentanti del settore turistico. La decisione è stata comunicata senza che siano stati annunciati interventi alternativi o tempi di ripresa. La misura riguarda un tratto di litorale che rappresenta un punto di interesse per i visitatori e le attività commerciali locali, creando preoccupazioni tra operatori e cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo stop al ripascimento del litorale di Pastena e Torrione è un atto di totale irresponsabilità per la città e per l'economia turistica. Se la sabbia attualmente posta in situ non ha granulometria coerente al capitolato, andava sostituita o sormontata con materiale adeguato ben prima dell'inizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Distributori al posto di negozi e botteghe, nel centro storico: sconcertante": Ilardi (Federalberghi) lancia l'allarme

Porto di Pastena, Ilardi rompe il silenzio: “Progetto strategico, troppe falsità”“Avevo deciso di non intervenire nel dibattito, che non esito a definire offensivo e pretestuoso”.

stop al ripascimento eStop lavori ripascimento, vietata alla balneazione la spiaggia tra Torrione e PastenaStampaLa spiaggia fra Pastena e Torrione dove sono stati stoppati i lavori di ripascimento non potrà essere utilizzata per la balneazione. Il tratto di spiaggia libera interessata dal cantiere allo s ... salernonotizie.it

stop al ripascimento eSalerno, stop al ripascimento tra Pastena e Torrione: cantiere sospeso a un passo dalla scadenzaContestazioni al Consorzio e verifiche tecniche: salta la data del 18 maggio. Sospesi i lavori anche a Cetara per difformità dei materiali ... infocilento.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web