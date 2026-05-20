Stop al ripascimento e alla balneazione tra Torrione e Pastena l' ira di Ilardi Federalberghi | Atto irresponsabile
Un'ordinanza ha sospeso i lavori di ripascimento e la balneazione nella zona tra Torrione e Pastena, suscitando reazioni di critica da parte di rappresentanti del settore turistico. La decisione è stata comunicata senza che siano stati annunciati interventi alternativi o tempi di ripresa. La misura riguarda un tratto di litorale che rappresenta un punto di interesse per i visitatori e le attività commerciali locali, creando preoccupazioni tra operatori e cittadini.
Lo stop al ripascimento del litorale di Pastena e Torrione è un atto di totale irresponsabilità per la città e per l'economia turistica. Se la sabbia attualmente posta in situ non ha granulometria coerente al capitolato, andava sostituita o sormontata con materiale adeguato ben prima dell'inizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Ilardi (Federalberghi Salerno): Stop al ripascimento atto irresponsabile per l’economia turistica - Facebook facebook
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