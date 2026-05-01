Ruolo da GPS sostegno prima fascia la domanda si presenta a luglio La risposta si avrà ad agosto
Una domanda riguardante le assunzioni con nomina finalizzata al ruolo per l'anno scolastico 202627 è stata inviata a [email protected]. La richiesta riguarda il ruolo di GPS sostegno prima fascia, con una presentazione prevista a luglio e una risposta attesa ad agosto. La comunicazione si rivolge a coloro che stanno seguendo le procedure di assunzione e chiarisce le tempistiche previste per le risposte ufficiali.
Rispondiamo ad un quesito pervenuto a [email protected] sulle assunzioni con nomina finalizzata al ruolo per l'anno scolastico 202627. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia suddivise in fase provinciale e mini call veloce: il Ministero spiega la procedura. Domanda dal 16 luglioIl Ministero ha illustrato oggi ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 202627: un documento "complesso", che riguarda...
Assunzione da GPS sostegno finalizzata al ruolo: quando si presenta la domanda. Pillole di Question TimeNel question time del 3 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Docenti su posti di sostegno, le novità sulle assunzioni da GPS; Assunzioni Docenti Sostegno 2026-27: Proroga Ruoli da GPS Prima Fascia. Il Decreto; Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia suddivise in fase provinciale e mini call veloce: il Ministero spiega la procedura. Domanda dal 16 luglio; Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio.
Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia suddivise in fase provinciale e mini call veloce: il Ministero spiega la procedura. Domanda dal 16 luglioIl Ministero ha illustrato oggi ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 2026/27: un documento complesso, che riguarda diverse procedure: le supplenze al 31 agosto o 30 g ... orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga – PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 20 aprile, il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 che disciplina una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indetermina ... tecnicadellascuola.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti, Valditara: “Firmato il decreto, un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica”. https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-valditara-firmato-il-decreto-un-altro-passo-a - facebook.com facebook
Assunzioni in ruolo: i candidati che hanno superato un concorso dal 2020 (ancora non assunti neanche da altre procedure) tra il 6 e il 25 maggio dovranno decidere se inserirsi o meno negli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/27. x.com