Ruolo da GPS sostegno prima fascia la domanda si presenta a luglio La risposta si avrà ad agosto

Una domanda riguardante le assunzioni con nomina finalizzata al ruolo per l'anno scolastico 202627 è stata inviata a [email protected]. La richiesta riguarda il ruolo di GPS sostegno prima fascia, con una presentazione prevista a luglio e una risposta attesa ad agosto. La comunicazione si rivolge a coloro che stanno seguendo le procedure di assunzione e chiarisce le tempistiche previste per le risposte ufficiali.