Scossa di terremoto sul Gargano | l' epicentro a San Giovanni Rotondo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,1 si è verificata questa mattina sul Gargano, con epicentro a San Giovanni Rotondo. La terra ha tremato alle prime ore del giorno, senza segnalazioni di danni o feriti. La scossa è stata avvertita in alcune zone vicine, ma non si sono registrate altre conseguenze immediate. Nessuna evacuazione è stata necessaria.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,1 è stata registrata nella mattinata di oggi, 24 maggio, sul Gargano. Il sisma è stato rilevato alle ore 8.44 con epicentro a 12 chilometri a sud del comune di San Giovanni Rotondo. Secondo i dati diffusi dalla sala Sismica dell'Ingv-Roma, l'evento è stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Terremoto in Puglia mercoledì 21 gennaio 2026: magnitudo ed epicentro

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