Terremoto sul Gargano con epicentro a San Giovanni Rotondo
Oggi alle 14, la sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 2.2. L'epicentro si trovava a circa 3 chilometri da San Giovanni Rotondo e a 10 chilometri da San Marco in Lamis. La scossa è stata avvertita nella zona, senza segnalazioni di danni o feriti. Nessuna ulteriore informazione sulla durata o sugli effetti è ancora disponibile.
Un terremoto di magnitudo locale 2.2 con epicentro a 3 km da San Giovanni Rotondo e a 10 da San Marco in Lamis, è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, alle 14.54 di domenica 10 maggio con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7162, 15.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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