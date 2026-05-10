Terremoto sul Gargano con epicentro a San Giovanni Rotondo

Oggi alle 14, la sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 2.2. L'epicentro si trovava a circa 3 chilometri da San Giovanni Rotondo e a 10 chilometri da San Marco in Lamis. La scossa è stata avvertita nella zona, senza segnalazioni di danni o feriti. Nessuna ulteriore informazione sulla durata o sugli effetti è ancora disponibile.

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