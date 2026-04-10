Nel corso della mattinata di venerdì 10 aprile, sulla statale 106 si è verificato un incidente che ha provocato un decesso e quattro feriti. L’impatto violento ha coinvolto più veicoli, causando danni significativi e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi venivano effettuati e le persone ferite venivano trasportate in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un violento impatto sulla statale 106 ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro individui nella mattinata di questo venerdì 10 aprile. Il sinistro si è verificato poco dopo le 11:30 nei pressi del ponte sul fiume Tacina, nel tratto stradale che attraversa Steccato di Cutro. Le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Crotone sono state le prime a giungere sul luogo del disastro, ricevendo successivamente il supporto operativo di colleghi provenienti da Catanzaro per gestire l’entità dell’emergenza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e tecnici dell’Anas per i rilievi necessari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SS 106: scontro mortale a Steccato di Cutro, 4 feriti

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