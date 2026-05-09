Un uomo di 71 anni ha perso la vita questa mattina a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Intorno alle 11, mentre era in sella alla bicicletta, è scivolato e ha finito per precipitare in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Maccagno con Pino e Veddasca, (Varese), 9 maggio 2026 - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina, sabato 9 maggio 2026 – attorno alle 11, precipitando in bicicletta in un dirupo. La tragedia nella zona montana a Maccagno con Pino e Veddasca. Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, era con una comitiva di amici cicloamatori sulla strada provinciale 5 quando ha perso il controllo della sua bici finendo in un dirupo particolarmente scosceso. A dare l’allarme sono stati proprio i compagni di uscita in bicicletta. Per recuperare il cadavere è stato necessario l’intervento del soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri che riusciranno l’esatta dinamica dell'incidente e personale Areu compreso un elisoccorso Articolo in aggiornamento🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita con la bicicletta in un dirupo: morto uomo di 71 anni

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