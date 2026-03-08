sciopero generale 9 marzo i servizi a rischio escluso il trasporto pubblico

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale di 24 ore, promosso da diverse sigle sindacali di base, che coinvolgerà lavoratori di settori pubblici e privati. Durante la giornata potrebbero verificarsi disagi principalmente in scuola, università, sanità e servizi amministrativi. Il trasporto pubblico resta escluso dall’agitazione, mentre altri servizi rischiano di essere influenzati dall’astensione dal lavoro.

Sciopero generale nazionale di 24 ore domani, lunedì 9 marzo, proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi soprattutto in scuola, università, sanità e servizi amministrativi. L'astensione riguarda numerosi comparti ma non coinvolge i trasporti, come ha chiarito la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. La mobilitazione è stata proclamata da Slai Cobas per il sindacato di classe, Unione Sindacale Italiana (Usi 1912), Unione Sindacale di Base (Usb) e Clap, per rivendicare interventi su salari, condizioni di lavoro, contrasto alla precarietà e politiche sociali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

