Il 19 maggio in Sardegna è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolge vari settori. Durante questa giornata, sono previsti blocchi e interruzioni nelle attività di trasporto pubblico, con alcune corse garantite per i pendolari. Le autorità hanno comunicato gli orari precisi delle corse che saranno assicurate, mentre l’accesso a ospedali e scuole potrebbe subire modifiche, con eventuali aperture ridotte o servizi di emergenza attivi. Le info ufficiali sono consultabili sui canali delle aziende di trasporto e delle istituzioni locali.

? Domande chiave Quali sono gli orari esatti delle corse garantite per i pendolari?. Come cambierà l'accesso agli ospedali e alle scuole durante lo sciopero?. Quali servizi di trasporto rimarranno invece completamente operativi domani?. Chi gestirà i disagi per chi deve raggiungere gli uffici pubblici?.? In Breve Ferrovie Trenitalia garantiscono corse dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00.. Bus ARST assicurano corse dalle 06:00 alle 09:29 e dalle 13:30 alle 15:59.. Voli aerei verso il resto del mondo opereranno regolarmente senza disagi.. Rivendicazioni USB riguardano nuovi contratti, aumenti salariali e sicurezza sul lavoro.. Lunedì 19 maggio 2026, l’intera Sardegna si preparerà a un blocco totale dei servizi pubblici dopo lo sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base e altre sigle sindacali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, sciopero generale il 19 maggio: blocchi e corse garantite

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