Gli avvocati penalisti di Perugia hanno dichiarato uno stato di agitazione permanente in risposta a un articolo pubblicato da un quotidiano locale. L’articolo si riferisce a intercettazioni tra detenuti e legali, che sono state oggetto di attenzione da parte della stampa. La comunicazione ufficiale dei penalisti indica una reazione immediata alla diffusione di alcune conversazioni avvenute durante i colloqui in carcere, senza ulteriori dettagli su contenuti o implicazioni.

PERUGIA - Gli avvocati penalisti di Perugia annunciano lo stato di agitazione permanente in seguito all’articolo del quotidiano "La Verità". "Da notizie di stampa, successivamente verificate anche in modo autonomo per quanto sommario, si è appreso che nell’ambito di un’indagine penale della Procura di Perugia sono state attivate intercettazioni ambientali, audio e video, che hanno interessato le salette destinate ai colloqui degli assistiti detenuti con i rispettivi difensori" del Carcere di Capanne, mette nero su bianco il consiglio della Camera penale di Perugia nella delibera approvata mercoledì. "In tale contesto, sono stati captati anche colloqui tra detenuti estranei all’inchiesta ed i loro difensori, parimenti non interessati dall’indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Legali e detenuti intercettati durante i colloqui"

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