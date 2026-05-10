Scioperi 11-17 maggio 9 stop in una settimana | settori a rischio e calendario dei disagi

Tra l’11 e il 17 maggio 2026 si svolgeranno numerosi scioperi che coinvolgeranno diversi settori, con un totale di nove giornate di agitazione in una sola settimana. La prima data coincide con la Festa dei lavoratori, mentre le altre si concentrano nel corso della settimana, creando potenziali disagi e interruzioni nelle attività quotidiane di molte categorie. I motivi alla base delle proteste non sono stati ancora resi noti ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui