Scioperi 11-17 maggio 9 stop in una settimana | settori a rischio e calendario dei disagi
Tra l’11 e il 17 maggio 2026 si svolgeranno numerosi scioperi che coinvolgeranno diversi settori, con un totale di nove giornate di agitazione in una sola settimana. La prima data coincide con la Festa dei lavoratori, mentre le altre si concentrano nel corso della settimana, creando potenziali disagi e interruzioni nelle attività quotidiane di molte categorie. I motivi alla base delle proteste non sono stati ancora resi noti ufficialmente.
Maggio, iniziato con la Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, prosegue con altre giornate calde. Dall’11 al 17 maggio 2026 si concentreranno numerose agitazioni su diversi temi. Si va dal trasporto pubblico locale a quello aereo, dalla sanità al settore metalmeccanico. Giornate particolarmente calde quelle del 15 e 16 maggio. Csel ha indetto il secondo sciopero generale del mese dopo quello del 1° maggio, che si svolgerà tra venerdì e sabato e avrà una durata totale di 48 ore. Si fermano tutti i dipendenti del pubblico impiego. Vediamo come si svolgerà la settimana di proteste che potrebbe creare disagi in tutto il Paese. 11 maggio sciopero del settore aereo.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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