Nella prima settimana di maggio, tra il 6 e il 7, sono previsti scioperi che coinvolgeranno scuola e trasporto aereo. La mobilitazione riguarda diverse giornate, inserendosi in un periodo di proteste più ampio che si svolge nel corso del mese di maggio 2026. La pianificazione delle agitazioni ha già generato preoccupazioni per possibili disagi tra studenti e viaggiatori, considerando le date indicate nel calendario delle manifestazioni.

Maggio 2026 sarà un mese particolarmente caldo sul fronte scioperi. E, in particolare, la prima settimana “completa” dal 4 all’11 maggio sarà una delle più delicate, con scuola e trasporto aereo al centro delle mobilitazioni. Le giornate più critiche saranno probabilmente il 6 e il 7, quando si fermerà parte del personale scolastico, e l’11 maggio, con un’agitazione nazionale che coinvolgerà i voli e rischia di creare ritardi e cancellazioni. Nel mezzo si verificheranno altri scioperi più contenuti nel settore ferroviario e nel trasporto pubblico locale, da Trento a Potenza. Il 1° maggio aveva inaugurato le danze con la mobilitazione proclamata da Usi Cit e Cobas Lavoro Privato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi della settimana, il 6 e 7 maggio si ferma la scuola: il calendario e i possibili disagi

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