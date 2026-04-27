Il tuo medico non esisterà più | i medici di famiglia messinesi scrivono ai pazienti contro la riforma Schillaci

I medici di famiglia di Messina hanno scritto ai pazienti per esprimere il loro dissenso rispetto alla proposta di riforma della medicina generale presentata dal ministro della Salute. Nella lettera, firmata dal vicesegretario della FIMMG locale, si evidenzia che la riforma potrebbe portare alla scomparsa del ruolo tradizionale del medico di base. La comunicazione è stata inviata ai pazienti come risposta alle modifiche proposte nel nuovo disegno di legge.

I medici di famiglia messinesi scendono in campo contro la bozza di riforma del ministro della Salute Orazio Schillaci sulla medicina generale: “Il tuo medico non esisterà più” è il titolo della missiva firmata da Giuseppe Zagami, vicesegretario vicario FIMMG Messina, la Federazione che riunisce.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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