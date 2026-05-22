A Il Cairo si svolge l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile, con le qualificazioni in programma oggi. Nove sciabolatori italiani partecipano ai match di qualificazione, che determinano gli atleti che accederanno alle fasi successive della competizione. La manifestazione si svolge nella capitale egiziana, con i partecipanti impegnati nelle eliminatorie di questa disciplina. La giornata coinvolge gli atleti italiani che cercano di ottenere un buon risultato nella fase preliminare.

Si è alzato il sipario sull’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Si gareggia a Il Cairo in Egitto ed oggi erano in programma le qualificazioni. In tabellone ci saranno nove azzurri, sicuramente un ottimo risultato visto che il solo Luca Curatoli era già certo di essere testa di serie per via della sua posizione nel ranking mondiale. Dopo la fase a gironi sono stati ben quattro gli azzurri che hanno staccato il pass per il tabellone principale: Cosimo Bertini, Matteo Neri, Edoardo Cantini e Dario Cavaliere. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificati anche Marco Mastrullo, Pietro Torre, Leonardo Reale e Leonardo Dreossi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, nove sciabolatori azzurri in tabellone in Coppa del Mondo a Il Cairo

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