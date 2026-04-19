Scherma l’Italia vince in Coppa del Mondo! Gli azzurri trionfano nel fioretto a Il Cairo

Gli azzurri del fioretto maschile hanno conquistato la vittoria in Coppa del Mondo a Il Cairo, dopo aver recuperato da una prova individuale non brillante di ieri. La competizione si è svolta nel capoluogo egiziano, dove gli schermidori italiani hanno affrontato diverse squadre europee e internazionali. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che aveva già ottenuto successi in passato in questa disciplina.

Gli azzurri del fioretto maschile si riscattano dopo l’opaca prova individuale di ieri: a Il Cairo, in Egitto, l’ Italia di Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi trionfa nella prova a squadre della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma e sale sul gradino più alto del podio. L’Italia, testa di serie numero 1, usufruisce di un bye all’esordio, entrando in gioco direttamente negli ottavi di finale: gli azzurri liquidano Cina Taipei per 45-20, ed approdano ai quarti di finale, dove il compito è altrettanto privo di patemi contro la Cina, sconfitta per 45-28. In semifinale l’Italia continua la propria marcia trionfale...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia vince in Coppa del Mondo! Gli azzurri trionfano nel fioretto a Il Cairo Notizie correlate Scherma, diventano 11 gli azzurri in tabellone a Il Cairo nel fioretto maschileA Il Cairo, in Egitto, è scattata la tappa della Coppa del Mondo di fioretto: in programma nella giornata odierna le qualificazioni maschili. Scherma, Guillaume Bianchi nono nel fioretto a Il CairoOttavi fatali anche per Filippo Macchi, 13°, e Davide Filippi, 15°, mentre vengono eliminati ai sedicesimi Giulio Lombardi, 18°, Tommaso Martini,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa del Mondo di sciabola maschile – Kamil Ibragimov vince il 67° Trofeo Luxardo di Padova, Luca Curatoli chiude al 5° posto. Domani la gara a squadre, finale in diretta su SKY Sport Arena a partire dalle ore 17; Fioretto, Emanuele Iaquinta vince la Coppa del Mondo Under 20: è il 19esimo successo italiano in specialità; Trofeo Luxardo, i risultati della storica tappa della Coppa del Mondo; Italia ripescata ai Mondiali? L'idea della Fifa: un super playoff tra le escluse. Scherma, Italia settima nella sciabola femminile a squadre ad AteneLa tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma andata in scena ad Atene, in Grecia, si conclude con il settimo posto dell'Italia nella gara a squadre ... oasport.it Scherma, Curatoli quinto al Trofeo Luxardo di Padova: vince IbragimovLuca Curatoli sfiora il podio al Trofeo Luxardo di Padova, chiudendo quinto nella Coppa del Mondo vinta da Ibragimov ... it.blastingnews.com COPPA DEL MONDO | L’ipotesi di un forfait dell'Iran potrebbe rimettere in corsa la Nazionale dopo l’eliminazione. Si gioca l’11 giugno, decisione attesa nel giro di qualche settimana facebook Mondiali FIFA 2026, Azzi: “Sarà una Coppa del Mondo XXL in streaming con DAZN” x.com