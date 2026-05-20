Saracino di Peneto sabato 23 maggio Sant’Andrea organizza la diciannovesima edizione

Il prossimo sabato 23 maggio si terrà a Peneto la diciannovesima edizione del Saracino, evento organizzato dalla comunità di Sant’Andrea. La manifestazione coinvolgerà diverse attività e sarà caratterizzata da una serie di eventi tradizionali, con la partecipazione di gruppi locali e spettatori provenienti dalla zona. L’evento si svolgerà nel centro del paese e prevede diverse iniziative durante la giornata, con attenzione particolare alle tradizioni e alle modalità di partecipazione della comunità.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – . Sabato 23 maggio, alle Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea, si correrà la diciannovesima edizione del “Saracino di Peneto”, appuntamento dedicato ai giostratori bianco verdi che si sfideranno in una simulazione della Giostra. Il programma della serata prevede dalle 18:00 un aperitivo seguito alle ore 20:00 dalla cena in scuderia con menù a base di lasagne della tradizione, grigliata mista di maiale con insalata, acqua e vino al prezzo di € 20 per i soci del Quartiere, € 15 per i giovani di età compresa tra i 6 e 10 anni. Cena gratis per i bambini da 0 ai 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saracino di Peneto, sabato 23 maggio Sant’Andrea organizza la diciannovesima edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il 23 maggio la 19a edizione del Saracino di PenetoSabato 23 maggio torna l’appuntamento con il Saracino di Peneto, giunto alla diciannovesima edizione. Sant’Andrea scalda i motori: torna il Saracino di Peneto tra lance, tamburi e lasagne da battagliaSabato 23 maggio le Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea torneranno a vestirsi di bianco e verde per la diciannovesima edizione del “Saracino... Sant’Andrea scalda i motori: torna il Saracino di Peneto tra lance, tamburi e lasagne da battaglia x.com Saracino di Peneto, sabato 23 maggio Sant’Andrea organizza la diciannovesima edizioneSabato 23 maggio, alle Scuderie Franco Ricci di Porta Sant’Andrea, si correrà la diciannovesima edizione del Saracino di Peneto, appuntamento dedicato ai giostratori bianco verdi che si sfideranno ... lanazione.it Il 23 maggio la 19a edizione del Saracino di PenetoSabato 23 maggio torna l’appuntamento con il Saracino di Peneto, giunto alla diciannovesima edizione. Alle 21 i giostratori di Porta Sant'Andrea si sfideranno sulla lizza della scuderia Franco Ricci ... arezzonotizie.it