Lunedì 25 maggio 2026 alle 20:30 si gioca il ritorno tra SC Paderborn e Wolfsburg, dopo lo 0-0 dell’andata alla Volkswagen Arena. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma il risultato rimane in equilibrio. La partita rappresenta il secondo atto del playout promozioneretrocessione in Bundesliga, con entrambe le squadre che cercano di evitare la retrocessione o di ottenere la promozione.

Tutto è ancora in bilico dopo lo 0 a 0 della gara di andata tra SC Paderborn e Wolfsburg, gara valevole per il ritorno del playout promozioneretrocessione in Bundesliga. La squadra di Kettemann ha resistito creando pure qualche occasione per passare in vantaggio, ma c’è comunque voluto un ottimo Seimen per tenere il risultato in parità e giocarsi tutto quest’oggi in casa. I woelfe hanno evidenziato ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - SC Paderborn-Wolfsburg (lunedì 25 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si riparte dallo 0 a 0 della Volkswagen Arena

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Discussione partita: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn | Playoff promozione/retrocessione Bundesliga reddit

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