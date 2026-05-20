Il 21 maggio 2026 alle 20:30 si gioca alla Volkswagen Arena la partita tra Wolfsburg e SC Paderborn, valida per il playout di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si prevede una sfida con gol da entrambe le parti. La squadra di casa ha conquistato l’accesso a questa fase finale grazie a un finale di stagione caratterizzato da risultati incerti e un pizzico di fortuna. Il match rappresenta l’ultima chance per il Wolfsburg di mantenere il posto in massima serie.

Con un finale di stagione concitato e un pizzico di fortuna il Wolfsburg ha agguantato il playout promozioneretrocessione in Bundesliga e se la vedrà con il SC Paderborn per restare in massima serie. I woelfe hanno trovato lo scatto decisivo grazie al tecnico Hecking, esperto di salvezze, e alla vittoria sul campo del St. Pauli nell’ultima giornata, che ha condannato i kiezkicker alla retrocessione in Bundesliga 2. L’SCP07 torna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-SC Paderborn (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Alla Volkswagen Arena gol da ambo le parti

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