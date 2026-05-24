La partita di ritorno tra SC Paderborn e Wolfsburg si gioca lunedì 25 maggio alle 20:30. Dopo lo 0-0 dell’andata alla Volkswagen Arena, tutto è ancora aperto. La sfida si svolge sul campo del Paderborn, che cerca di superare il risultato per mantenere la categoria. Nessuna rete segnata in Germania, quindi il match decisivo si svolge ora in casa del club di Paderborn.

Tutto è ancora in bilico dopo lo 0 a 0 della gara di andata tra SC Paderborn e Wolfsburg, gara valevole per il ritorno del playout promozioneretrocessione in Bundesliga. La squadra di Kettemann ha resistito creando pure qualche occasione per passare in vantaggio, ma c’è comunque voluto un ottimo Seimen per tenere il risultato in parità e giocarsi tutto quest’oggi in casa. I woelfe hanno evidenziato ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - SC Paderborn-Wolfsburg (lunedì 25 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dallo 0 a 0 della Volkswagen Arena

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