SC Paderborn-Wolfsburg lunedì 25 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 25 maggio 2026 alle 20:30 si disputerà il ritorno del playout tra SC Paderborn e Wolfsburg, dopo lo 0-0 dell’andata. La sfida decide la promozione o la retrocessione in Bundesliga. La gara si gioca in casa del Paderborn, che ha il vantaggio di aver concluso l’andata senza subire gol. La qualificazione sarà assegnata in base al risultato complessivo delle due partite.

Tutto è ancora in bilico dopo lo 0 a 0 della gara di andata tra SC Paderborn e Wolfsburg, gara valevole per il ritorno del playout promozioneretrocessione in Bundesliga. La squadra di Kettemann ha resistito creando pure qualche occasione per passare in vantaggio, ma c’è comunque voluto un ottimo Seimen per tenere il risultato in parità e giocarsi tutto quest’oggi in casa. I woelfe hanno evidenziato ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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