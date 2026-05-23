A Savona, il teatro Chiabrera ospita 700 ballerini provenienti da vari paesi europei per un evento dedicato alla danza e ai talenti europei. Durante la manifestazione, vengono valutati da giudici internazionali specializzati nel settore. Sono previste anche masterclass condotte da Mauro Astolfi, che si rivolgono ai partecipanti per migliorare le loro capacità e approfondire le tecniche di danza. L’evento si svolge con un programma di esibizioni, giudizi e workshop dedicati alla formazione dei giovani artisti.

? Domande chiave Chi sono i giudici internazionali che valuteranno i talenti sul palco?. Come possono le masterclass di Mauro Astolfi trasformare la carriera dei ballerini?. Quali opportunità lavorative concrete offre questo concorso ai giovani artisti?. Perché Savona punta a diventare un punto di riferimento europeo della danza?.? In Breve 40 scuole di danza partecipano con la collaborazione di US ACLI e Fondazione De Mari.. Giuria internazionale include Alfonso Palencia, Thorsten Teubl, Francesco Borrelli e Mauro Astolfi.. Masterclass di Mauro Astolfi e performance dello Spellbound Contemporary Ballet completano il programma.. L'assessore Francesco Rossello sottolinea l'impatto dell'evento sul territorio durante la settimana sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, il Chiabrera accoglie 700 ballerini: danza e talenti europei

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