Al Vidia Club si accende il Cesena Urban Fest | sul palco il rapper Dani Faiv e i ballerini della crew Street Fighters World Tour

Il Vidia Club apre le porte al Cesena Urban Fest, un evento in programma sabato 28 marzo. Sul palco si esibiranno il rapper ligure Dani Faiv, accompagnato da Vegas Jones, Macello e Marte. La serata vedrà anche la performance dei ballerini della crew Street Fighters World Tour. L’evento è dedicato alla musica urbana e alla danza, con artisti provenienti da diverse parti d’Italia.

Sabato 28 marzo il Vidia Club ospita il Cesena Urban Fest. Sul palco ci saranno Dani Faiv, rapper ligure, insieme a Vegas Jones, Macello e Marte. Ad aprire la serata sarà invece la danza con le esibizioni delle crew degli Street Fighters World Tour Dancers. Biglietti a 23 euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Al Vidia Club si accende il Cesena Urban Fest: sul palco il rapper Dani Faiv e i ballerini della crew Street Fighters World Tour Articoli correlati Si balla al Vidia Club con il tradizionale Carnival Party "Remember Sclero's"Sabato 7 febbraio al Vidia Club si torna a ballare con una delle grandi feste in programma per il 2026: il carnival party "Remember Sclero's". Leggi anche: Punk e folk sul palco del Vidia Contenuti e approfondimenti su Vidia Club Temi più discussi: Tom Meighan: le foto del concerto al Vidia Club di Cesena – 22/03/2026; Tom Meighan – Vidia Club, Cesena – 22 marzo 2026; Vivo - - vivoconcerti.com; L’intelligenza artificiale distrugge la musica. Il Vidia club si trasforma in ’Villa inferno’ Tutto esaurito per il raduno degli Zen CircusDopo tre anni di assenza ritorna stasera il raduno nazionale, noto come ‘Villa Inferno’, degli Zen Circus, che per la prima volta si terrà al Vidia club di San Vittore. L’evento, che ha fatto ... ilrestodelcarlino.it Da Memphis al Vidia si balla con il rock Oggi tanti live in cittàUNA NOTTE tutta da ballare al Vidia Club, al ritmo del sound delle radici, quello che nasce a Memphis e arriva fino ad oggi. Ma con un unico comune denominatore: un’energia incontenibile. Oggi nel ... ilrestodelcarlino.it Vidia Club. Ke$ha · Die Young. Teenage Dream Sabato 4 aprile, Vidia Cesena Teenage Dream torna al Vidia a primavera per farvi rivivere le emozioni di quando cantavate nella vostra cameretta, che poi lo fate ancora su Ticketmas - facebook.com facebook