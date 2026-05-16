In una conferenza stampa, Fabregas ha dichiarato che Nico Paz non sarà disponibile a causa di un infortunio al ginocchio. Ha anche affermato che il club mantiene la speranza di qualificarsi in Champions League, ma sottolinea la necessità di ottenere una vittoria per proseguire nel torneo. Le parole del giocatore evidenziano l'impegno del team e la convinzione di dover affrontare le prossime partite con determinazione per sperare in un risultato positivo.

di Francesco Spagnolo Fabregas in conferenza stampa ha confermato che il Como continua a credere alla Champions, ma c’è la consapevolezza di dover vincere per forza. Il momento della verità è finalmente arrivato per il Como, atteso dalla cruciale sfida contro il Parma nel 37esimo turno di Serie A. Una vigilia ad altissima tensione, presentata nei dettagli dal tecnico dei lariani. Davanti ai giornalisti, mister Cesc Fabregas ha analizzato l’importanza del match con parole chiare e accorate: « Ovvio che c’è fame, sei davanti a un’opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità. La partita della stagione, spero che tutti noi, i tifosi anche siano carichi, mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas annuncia: «Nico Paz non ci sarà, si Ha subìto una botta al ginocchio. Champions? Opportunità incredibile. Se non vinciamo, non ci saranno altre possibilità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nico Paz esce dal campo durante l’intervallo dopo una botta alla testa: “Non ci vedo bene”Fabregas ha sostituito Nico Paz all'intervallo: l'argentino ha subito una botta alla testa scontrandosi con Marcandalli e non riusciva a vedere bene...

Suwarso svela: «Il Como è più avanti di dove ci saremmo immaginati. Andiamo avanti per la nostra strada. Non so se Nico Paz resterà. Fabregas invece…»Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.

Como, Fabregas: Nico Paz out con il Parma. Stagione finita per Alex ValleIl Como sfiderà il Parma nella penultima giornata di campionato senza due dei suoi calciatori migliori. Come annunciato da Cesc Fabregas nella conferenza stampa pre-partita, mancheranno Alex Valle, ch ... calciomercato.com

Nico Paz, ritorno deciso al Real Madrid: il Como ora ci pensa e pesca il possibile erede nella stessa cantera madrilena. I dettagliNico Paz, ritorno deciso al Real Madrid: il Como ora ci pensa e pesca il possibile erede nella stessa cantera madrilena. I dettagli ... calcionews24.com