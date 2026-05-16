In una conferenza stampa, Fabregas ha comunicato che Nico Paz non sarà presente a causa di una botta al ginocchio. Ha inoltre affermato che la squadra mantiene la speranza di qualificarsi in Champions, ma che è fondamentale vincere la prossima partita, altrimenti le opportunità di passare alla fase successiva si ridurranno. La squadra sembra concentrata sull’obiettivo, con la consapevolezza della necessità di ottenere un risultato positivo in questa sfida.

di Francesco Spagnolo Fabregas in conferenza stampa ha confermato che il Como continua a credere alla Champions, ma c’è la consapevolezza di dover vincere per forza. Il momento della verità è finalmente arrivato per il Como, atteso dalla cruciale sfida contro il Parma nel 37esimo turno di Serie A. Una vigilia ad altissima tensione, presentata nei dettagli dal tecnico dei lariani. Davanti ai giornalisti, mister Cesc Fabregas ha analizzato l’importanza del match con parole chiare e accorate: « Ovvio che c’è fame, sei davanti a un’opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità. La partita della stagione, spero che tutti noi, i tifosi anche siano carichi, mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas annuncia: «Nico Paz non ci sarà. Ha subìto una botta al ginocchio. Champions? Opportunità incredibile. Se non vinciamo, non ci saranno altre possibilità»

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