Maurizio Sarri è in trattative con l’Atalanta e la settimana prossima potrebbe essere definito il suo arrivo sulla panchina della squadra. La stagione si è conclusa e le società stanno lavorando per formalizzare il trasferimento. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le discussioni tra le parti sono in corso e si aspetta un esito entro pochi giorni.

CALCIO. Il campionato è finito e ora scattano le grandi manovre per portare Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. Il tecnico è legato da un contratto con la Lazio, ma il «Comandante» è sempre più diretto verso Bergamo. L’Atalanta si è notevolmente avvicinata a Maurizio Sarri. Ore decisive sul fronte allenatore: nella prima parte della prossima settimana potrebbe sbloccarsi la situazione dell’attuale tecnico della Lazio. «Sono ancora sotto contratto - ha sottolineato sabato sera 23 maggio il tecnico dopo la vittoriosa partita con il Pisa nell’ultima di campionato -. Certo non sono contento, non mi sono sentito ascoltato. Ora con la società vedremo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sarri è sempre più vicino all’Atalanta. Settimana prossima sarà decisiva

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Come raccontato già nelle ultime ore, Maurizio Sarri è sempre più vicino all’ #Atalanta. I contatti stanno andando avanti in modo molto positivo e la sensazione è che la Dea voglia chiudere il prima possibile per aprire il nuovo ciclo. x.com

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