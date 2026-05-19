Maurizio Sarri si trova in una fase avanzata delle trattative per un possibile ritorno sulla panchina del Napoli. Dopo aver lasciato il suo incarico alla Lazio, si stanno intensificando i colloqui tra le parti coinvolte. La società partenopea sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva. Non sono stati ancora annunci ufficiali riguardo alla conferma dell’accordo, ma le discussioni sono proseguiti con continuità nelle ultime settimane.

Il ritorno sulla panchina del Napoli del tecnico Maurizio Sarri sembra sempre più vicino. “Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri si sono già stretti la mano, c’è una sorta di promessa tra le due parti coinvolte, il club lavora per riportare il tecnico sulla panchina azzurra”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Maurizio Sarri sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Napoli

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