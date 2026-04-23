Boato nella notte a Marigliano | ladri fanno esplodere il bancomat e rubano la cassaforte

Nella notte a Marigliano, alcuni malviventi hanno fatto esplodere il bancomat di una filiale bancaria utilizzando un esplosivo, causando danni alla struttura. Successivamente, sono riusciti a portare via la cassaforte dell’istituto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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